Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Химки2 тайм
Торпедо
19:30
АкронНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Армения
19:00
ХорватияНе начат
Латвия
21:45
УэльсНе начат
Португалия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словакия
21:45
ЛихтенштейнНе начат
Исландия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Египет (U-23)
19:00
РоссияНе начат

Озбилиз: "Спартак" — это клуб-победитель, который должен выигрывать трофеи каждый год

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Спартака" Арас Озбилиз высказался о выступлении команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Надеюсь, что в этом сезоне красно-белые будут претендовать на чемпионство или возьмут Кубок России. Потому что "Спартак" — это клуб-победитель, который должен выигрывать трофеи каждый год", — сказал Озбилиз.

33-летний Озбилиз выступал за "Спартак" с 2013 по 2016 год. За это время армянский футболист в 39 матчах забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Сейчас спортсмен выступает за "Урарту", а несколько дней назад принял участие в матче памяти Ильи Цымбаларя.

Источник: "РБ Спорт".


Озбилиз Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится