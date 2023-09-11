"Надеюсь, что в этом сезоне красно-белые будут претендовать на чемпионство или возьмут Кубок России. Потому что "Спартак" — это клуб-победитель, который должен выигрывать трофеи каждый год", — сказал Озбилиз.
33-летний Озбилиз выступал за "Спартак" с 2013 по 2016 год. За это время армянский футболист в 39 матчах забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Сейчас спортсмен выступает за "Урарту", а несколько дней назад принял участие в матче памяти Ильи Цымбаларя.
Источник: "РБ Спорт".
Озбилиз: "Спартак" — это клуб-победитель, который должен выигрывать трофеи каждый год
Бывший полузащитник "Спартака" Арас Озбилиз высказался о выступлении команды.
Фото: ФК "Спартак"