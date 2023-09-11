– Даже тренировки с бразильцами идут на пользу. Ты прогрессируешь, потому что у них совершенно другие скорости, другое мышление. Если сравнивать статистические показатели Вендела и меня, это небо и земля. Я прекрасно понимал, что первые туры буду железно сидеть на лавке. В "Зените" очень высокая конкуренция, футболисты совсем другого уровня, – цитирует Коваленко "СЭ".
Этим летом Александр Коваленко перешел из самарских "Крыльев Советов" в санкт-петербургский "Зенит". Контракт с 19-летним полузащитником сборной России рассчитан до конца сезона-2027/28. Новичок "сине-бело-голубых" выходил на поле в пяти играх в составе "Зенита" в стартовавшем сезоне. Пока Коваленко не отметился результативными действиями. Команда Сергея Семака идет второй в таблице Российской Премьер-Лиги после семи туров. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 3 очка.
Коваленко: если сравнивать статистические показатели Вендела и меня, это небо и земля
Полузащитник "Зенита" Александр Коваленко порассуждал о конкуренции в питерской команде.
Фото: ФК "Зенит"