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"Чемпионат": "Балтика" арендует полузащитника ЦСКА Бистровича с правом выкупа за 750 тысяч евро

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Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в калининградской "Балтике".
Фото: ПФК ЦСКА
Как утверждает источник, калининградский клуб согласовал с "армейцами" аренду 25-летнего хорвата с правом выкупа за за 750 тысяч евро. Бистрович пошел на понижение оклада, и "Балтика" сможет полностью покрывать зарплату полузащитника. Отмечается, что заинтересованность в трансфере высказал лично главный тренер новичка РПЛ Сергей Игнашевич.

Действующее соглашение ЦСКА с Бистровичем истекает летом 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 млн евро.

Источник: "Чемпионат"


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