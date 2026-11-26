- Мне вообще это другое. Вы сами же говорите: медиа. Ну и все, на этом закончили. Там играют футболисты. Вот я просто, когда закончил в 35, если бы был медиафутбол, я бы пошел туда доигрывать.
Мне нормального футбола хватает. Ну уберите деньги, и что будет? Ничего не будет, - сказал Евсеев в интервью шоу "100% футбола".
Вадим Евсеев с января текущего года является главным тренером махачкалинского "Динамо", на данный момент его команда располагается на 12 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками в своем активе. Ранее он занимал аналогичный пост в "Черноморце", "Ленинградце", "Уфе", "Факеле" и ряде других российских клубов.
Во время профессиональной карьеры футболиста Евсеев выступал за московский "Спартак", столичный "Локомотив", "Торпедо" и другие российские команды. Также на его счету 20 матчей в составе сборной России.