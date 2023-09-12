- Я посмотрел начало матча России с Египтом, но потом выключил. Что мне на них смотреть? Сборная основная безобразно играет, а эти молодые подавно. Не для меня такой футбол. Не на кого смотреть. Я могу смотреть только иностранцев. Российские игроки - это серая однотипная масса на поле. Позорно ли проиграть сборной Египта? Самый настоящий позор! В советское время о таком и подумать даже не могли. Мы ездили в Швецию, Данию и Грецию и даже не могли себе представить ничейного результата. А тут поражение от Египта. У меня слов нет! - передает слова Пономарева "Спорт День За Днем".
Сборная России 11 сентября провела второй выездной матч против олимпийской сборной Египта, при этом состав нашей команды был ограничен по возрасту игроками 2001 года рождения и моложе для возрастного соответствия противнику. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, единственный гол сборной России на счету атакующего полузащитника Сергея Пиняева, который открыл счет на 7 минуте игры, реализовав пенальти. Первая встреча между египетскими олимпийцами и омоложенной сборной России состоялась 7 сентября и закончилась вничью (1:1), гол команды Валерия Карпина на счету атакующего хавбека Степана Оганесяна.
Пономарев: российские игроки - серая однотипная масса на поле, не на кого смотреть. Поражение от Египта - позор
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал проигрыш сборной России в товарищеском матче с олимпийской сборной Египта (1:2).
Фото: Global Look Press