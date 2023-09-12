- У нас хорошая интенсивность. Со стороны так может не казаться, но когда играешь, ощущаешь это. Недавно смотрел "Милан" - "Рома", где "Рома" играла вторым номером, а вратарь "Милана" пасы в центре поля с мячом раздавал. Там никто не бежит в прессинг сломя голову. Так что, думаю, у нас интенсивность не хуже, чем в Италии, - передает слова Баринова "Чемпионат".
Московский "Локомотив", капитаном которого является 27-летний опорный полузащитник Дмитрий Баринов, в семи стартовых турах Российской премьер-лиги набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание "железнодорожников" от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет 5 очков, от идущего на второй позиции действующего чемпиона страны петербургского "Зенита" - 2 очка. На счету Дмитрий Баринова в текущем сезоне 1 забитый гол в 9 матчах за клуб во всех турнирах.
Баринов: в РПЛ интенсивность не хуже, чем в Италии
Опорный полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался об уровне интенсивности в чемпионате России.
Фото: РПЛ