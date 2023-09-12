- Чего жду от матча со сборной Катара? Уже ничего не жду. Я посмотрю этот матч. Хочу найти хоть одну звездочку среди этой массы. Карпин набрал 49 человек. Ну вот куда их всех? Все отдают пасы друг другу и никак не обостряют. Пас ради паса, - цитирует Пономарева "Спорт День За Днем".
12 сентября состоится выездной для сборной России товарищеский матч со сборной Катара, игра начнется в 18:15 по московскому времени. Ранее стало известно, что тренерский штаб национальной команды вызвал на сентябрьский сбор 49 футболистов - такое количество связано с тем, что у сборной России были запланированы две товарищеских встречи с олимпийской сборной Египта, против которой необходимо было выставить игроков более молодого возраста.
Пономарев: ничего не жду от матча сборной России с Катаром. Карпин набрал 49 человек, ну куда их всех?
Экс-защитник сборной Советского Союза Владимир Пономарев ответил на вопрос об ожиданиях от товарищеского матча между сборными России и Катара.
Фото: РИА Новости