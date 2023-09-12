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Аленичев: не знаю, что у "Спартака" в коллективе происходит. Промеса не узнаю - апатия какая-то

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Экс-полузащитник и экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о текущей ситуации в команде.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Я сейчас Промеса не узнаю - апатия какая?то. Понимаю, что есть проблемы со стороны, но Квинси должен свои лидерские качества показывать. Или - Бонгонда. В первые игры классно выглядел - бежал, забивал. А сейчас… Не знаю, что у них в коллективе происходит, - передает слова Аленичева Matchtv.ru.

Московский "Спартак" после побед в трех стартовых турах Российской премьер-лиги, которые вывели красно-белых на первое место, в четырех последующих турах набрал 1 очко, потерпев 3 поражения при одной ничьей. В текущей турнирной таблице столичный клуб с 10 набранными очками находится на девятом месте, отставая на 7 очков от лидирующего "Краснодара".


Спартак Промес Аленичев
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