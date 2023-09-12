- Для сборной важны матчи и с Египтом, и с Катаром, в первую очередь для тренерского штаба. В ситуации, в которой сейчас находится наш футбол - они необходимы. Эти игры очень информативны, можно просмотреть большое количество футболистов. Это лучше, чем просто сидеть дома. Может быть, для болельщиков, которые привыкли видеть нашу сборную с более именитыми соперниками, это не то, но нужно с пониманием относиться. Такие матчи сейчас важны для нас, - передает слова Радченко Metaratings.ru.
В ходе сентябрьского окна ФИФА 2023 года сборная России сыграет три гостевых товарищеских матча - два против олимпийской сборной Египта омоложенным для возрастного соответствия составом и один против сборной Катара. Оба матча против олимпийской команды Египта, которые подопечные Валерия Карпина проводили составами из игроков 2001 года рождения и младше, уже состоялись - встреча 7 сентября завершилась вничью со счетом 1:1 (гол на счету Степана Оганесяна), 11 сентября сборная России проиграла хозяевам поля со счетом 1:2 (гол с пенальти на счету Сергея Пиняева).
Матч Катар - Россия состоится 12 сентября.
Радченко: матчи и с Египтом, и с Катаром очень важны для сборной России. Эти игры очень информативны
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Радченко высказался о значении товарищеских матчей для национальной команды.
Фото: РФС