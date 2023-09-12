Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Бельгия
21:45
ЭстонияНе начат
Швеция
21:45
АвстрияНе начат
Испания
21:45
КипрНе начат
Швейцария
21:45
АндорраНе начат
Румыния
21:45
КосовоНе начат
Норвегия
21:45
ГрузияНе начат
Мальта
21:45
Северная МакедонияНе начат
Италия
21:45
УкраинаНе начат
Израиль
21:45
БеларусьНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат
Шотландия
21:45
АнглияНе начат
Германия
22:00
ФранцияНе начат

Радченко: матчи и с Египтом, и с Катаром очень важны для сборной России. Эти игры очень информативны

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Радченко высказался о значении товарищеских матчей для национальной команды.
Фото: РФС
- Для сборной важны матчи и с Египтом, и с Катаром, в первую очередь для тренерского штаба. В ситуации, в которой сейчас находится наш футбол - они необходимы. Эти игры очень информативны, можно просмотреть большое количество футболистов. Это лучше, чем просто сидеть дома. Может быть, для болельщиков, которые привыкли видеть нашу сборную с более именитыми соперниками, это не то, но нужно с пониманием относиться. Такие матчи сейчас важны для нас, - передает слова Радченко Metaratings.ru.

В ходе сентябрьского окна ФИФА 2023 года сборная России сыграет три гостевых товарищеских матча - два против олимпийской сборной Египта омоложенным для возрастного соответствия составом и один против сборной Катара. Оба матча против олимпийской команды Египта, которые подопечные Валерия Карпина проводили составами из игроков 2001 года рождения и младше, уже состоялись - встреча 7 сентября завершилась вничью со счетом 1:1 (гол на счету Степана Оганесяна), 11 сентября сборная России проиграла хозяевам поля со счетом 1:2 (гол с пенальти на счету Сергея Пиняева).

Матч Катар - Россия состоится 12 сентября.


Сборная России Радченко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится