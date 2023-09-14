"До конца объяснить не могу. Он много забивал в "Оренбурге" — и делал это больше, чем говорила статистика по ожидаемым голам. В "Крыльях" тоже стартовал неплохо. Спустя какое-то время оказалось, что все голы, которые Владимир у нас забил, были в Кубке", — сказал Осинькин.
27-летний Писарский в 18 матчах за самарскую команду забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на три года. Писарский ранее вызывался в сборную России, за которую провёл один матч — в ноябре 2022 года с Таджикистаном (0:0).
Источник: "Спорт-Экспресс".
Осинькин — о низкой результативности Писарского: до конца объяснить не могу
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин признался, что не знает причины низкой результативности Владимира Писарского.
Фото: ФК "Оренбург"