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"Зенит": Ерохин заявляется за дубль "Зенита" для выступления в ФНЛ-2

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В пресс-службе "Зенита" объяснили исключение Александра Ерохина из заявки на сезон чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
"Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль "Зенита" для выступления в ФНЛ-2", — сказали в пресс-службе.

В "Зените" отметили, что полузащитника вносят в сквозную заявку, а это значит, что он сможет без проблем играть за основную команду петербуржцев, по необходимости.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Зенит Ерохин
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