"Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль "Зенита" для выступления в ФНЛ-2", — сказали в пресс-службе.
В "Зените" отметили, что полузащитника вносят в сквозную заявку, а это значит, что он сможет без проблем играть за основную команду петербуржцев, по необходимости.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"Зенит": Ерохин заявляется за дубль "Зенита" для выступления в ФНЛ-2
В пресс-службе "Зенита" объяснили исключение Александра Ерохина из заявки на сезон чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"