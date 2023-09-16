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Короман: мы в Сербии считаем Россию братской страной. Для нас не проблема прилететь к вам

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Бывший футболист "Динамо" Огнен Короман рассказал, что в Сербии все считают России братской страной.
Фото: РИА Новости / Юрий Стрелец
"Мы в Сербии любим Россию и русский народ и всегда с с удовольствием приезжаем в вашу страну. Для нас, сербов, не проблема прилететь в Россию. Мы считаем Россию братской страной", — сказал Короман.

44-летний Короман, помимо московской команды, играл в России за "Крылья Советов" и "Терек", который ныне называется "Ахматом". Игровую карьеру спортсмен завершил в конце 2013 года как раз в самарских "Крыльях".

Источник: "Чемпионат".


Короман Динамо Крылья Советов Ахмат Сборная России Сборная Сербии
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