"Мы в Сербии любим Россию и русский народ и всегда с с удовольствием приезжаем в вашу страну. Для нас, сербов, не проблема прилететь в Россию. Мы считаем Россию братской страной", — сказал Короман.
44-летний Короман, помимо московской команды, играл в России за "Крылья Советов" и "Терек", который ныне называется "Ахматом". Игровую карьеру спортсмен завершил в конце 2013 года как раз в самарских "Крыльях".
Источник: "Чемпионат".
Короман: мы в Сербии считаем Россию братской страной. Для нас не проблема прилететь к вам
Бывший футболист "Динамо" Огнен Короман рассказал, что в Сербии все считают России братской страной.
Фото: РИА Новости / Юрий Стрелец