"Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно", - цитирует агента Sport24.
Напомним, нападающий саудовского "Аль?Хиляля" Малком выступал за "Зенит" с 2019 года и покинул клуб с берегов Невы в ходе этого летнего трансферного окна. В минувшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионата России и был признан лучшим футболистом и лучшим нападающим РПЛ. Малком сыграл за "сине-бело-голубых" 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи.
Агент: если из России поступят предложения по Малкому, мы абсолютно точно будем их рассматривать
Агент экс-вингера "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия рассказал, что в будущем его клиент может вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"