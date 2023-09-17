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Гендиректор "Сочи" – об отставке Хохлова: конфликта нет. Большего сказать не могу

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Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.
Фото: "Матч ТВ"
– С Хохловым мы решили расстаться по обоюдному решению. Большего сказать не могу. Конфликта нет. Сейчас главный тренер — Точилин. Будем ли искать еще кого-то на пост главного тренера? Точилин уже занимает эту должность.

Сегодня стало известно о том, что Дмитрий Хохлов покинул должность главного тренера "Сочи". Пресс-служба южан уточнила, что стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. При этом заменит Хохлова на данном посту Александ Точилин.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги футболисты "Сочи" заработали шесть очков. Команда занимает 12 строчку в турнирной таблице.

Источник: Sport24


Сочи Хохлов Точилин Рубашко
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