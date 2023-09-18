"За счет чего победили? Команда выложилась на все 150%... Все работали — не было равнодушных. Это залог успеха", — сказал Воробьёв.
Отметим, что в концовке матча нападающий своим прицельным дальним ударом установил окончательный счёт в матче на 90+4-й минуте. До этого мячом отметился Иван Башич.
"Оренбург", благодаря победе, поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы.
Источник: Sport24.
Воробьев — о победе над "Локо": "Оренбург" выложился на 150%, не было равнодушных
Нападающий "Оренбурга" Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:0) в 8-м туре чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"