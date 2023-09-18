– По отношению к иностранцам именно так: любовь к деньгам, но не к клубу. Да и нас последние 25 лет так воспитывают. Американщина и европейская цивилизация говорят о том, что главное – деньги. Такое понятие, как преданность клубу, ушло. СССР. Там было так, что каждый друг за друга. Там воспитывали: каждый должен быть предан стране, коллективу… Сейчас жизнь изменилась, – цитирует Широкова "РБ Спорт".
Роман Широков привел в пример трансфер экс-защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса в "Зенит". 17 июля 2023 года 32-летний бразилец подписал контракт с "сине-бело-голубыми" до конца сезона-2023/24. Трудовой договор предусматривает опцию продления еще на год. Ранее Фернандес на протяжении десяти лет – с 2012 по 2022 годы – выступал за московский ЦСКА. Руководство "армейского" клуба пошло на встречу футболисту и разрешило приостановить действие соглашения по личным обстоятельствам. Марио выступал за "Интернационале" на родине. Президент ЦСКА Евгений Гинер минувшим летом анонсировал скорое возвращение Фернандеса в клуб, но защитник предпочел продолжить карьеру в "Зените".
Широков: у иностранцев любовь к деньгам, но не к клубу. Понятие преданности ушло
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков, возглавляющий "Леон-Сатурн", сравнил менталитет российских и иностранных футболистов.
Фото: "Матч ТВ"