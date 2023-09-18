– Есть ли желание попросить "Зенит" об аренде Ренана из-за потери им игровой практики? Нет. Это ваши фантазии. "Зенит" — великий клуб. Тревожит ли меня эта ситуация? Нет. Я не участвую в выборе состава, Семак знает, что делает. Он отличный тренер.
Свой последний матч в составе петербургского "Зенита" Роберт Ренан провел 13 августа. Тогда сине-бело-голубые победили воронежский "Факел" со счетом 2:0 в рамках четвертого тура РПЛ.
19-летний Роберт Ренан с января текущего года выступает за петербургский "Зенит". Его действующий трудовой договор с сине-бело-голубыми истекает в 2028 году. В нынешнем сезоне за российский клуб он провел пять игр.
Источник: "Спорт день за днем"
Агент: у Ренана нет желания просить "Зенит" об аренде из-за потери игровой практики
Защитник "Зенита" Роберт Ренан не собирается покидать петербургский клуб из-за потери игрового времени, сообщил его агент Луис Фернандо Гарсия.
Фото: ФК "Зенит"