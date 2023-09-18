— Руслан Литвинов пока тренируется индивидуально, он остался в Москве, — приводит слова Зеленова Metaratings.
Ранее полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов из-за травмы пропустил матч восьмого тура чемпионата России по футболу с "Сочи" (1:0).
22-летний Руслан Литвинов в этом сезоне принял участие в восьми матчах красно-белых. Он не сумел отличиться баллами за результативность.
Руслан Литвинов не поможет "Спартаку" в матче Кубка России с "Пари НН"
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов пропустит кубковый матч с нижегородским "Пари НН", сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Фото: "Чемпионат"