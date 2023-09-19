Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
15:00
ДинамоНе начат
Балтика
17:15
Крылья СоветовНе начат
Нижний Новгород
17:15
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Янг Бойз
19:45
РБ ЛейпцигНе начат
Милан
19:45
НьюкаслНе начат
Шахтер
22:00
ПортуНе начат
Лацио
22:00
АтлетикоНе начат
Фейеноорд
22:00
СелтикНе начат
ПСЖ
22:00
Боруссия ДНе начат
Барселона
22:00
АнтверпенНе начат
Манчестер Сити
22:00
Црвена ЗвездаНе начат

Петржела: мое назначение на пост главного тренера "Спартака" — это единственный шанс остановить "Зенит"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что только его назначение в "Спартак" помогло бы красно-белым конкурировать с петербуржцами.
Фото: ФК "Зенит"
"Мое назначение на пост главного тренера "Спартака" — это единственный шанс остановить "Зенит" (смеется). Но им не повезло, что я за "Зенит", — сказал Петржела.

Специалист отметил, что у московской команды не будет ни сил, ни ресурсов и прочих вещей, чтобы составить конкуренцию "Зениту". Шансы "Спартака" против команды из Санкт-Петербурга Петржела оценил в 0%.

Отметим, что Петржела работал в Санкт-Петербурге в нулевых годах. Теперь он является экспертом по российскому футболу.

Источник: "РБ Спорт".


Петржела Спартак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится