"Мое назначение на пост главного тренера "Спартака" — это единственный шанс остановить "Зенит" (смеется). Но им не повезло, что я за "Зенит", — сказал Петржела.
Специалист отметил, что у московской команды не будет ни сил, ни ресурсов и прочих вещей, чтобы составить конкуренцию "Зениту". Шансы "Спартака" против команды из Санкт-Петербурга Петржела оценил в 0%.
Отметим, что Петржела работал в Санкт-Петербурге в нулевых годах. Теперь он является экспертом по российскому футболу.
Источник: "РБ Спорт".
Петржела: мое назначение на пост главного тренера "Спартака" — это единственный шанс остановить "Зенит"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что только его назначение в "Спартак" помогло бы красно-белым конкурировать с петербуржцами.
Фото: ФК "Зенит"