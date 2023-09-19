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Сафонов — о словах Карпина: в России многие просто находятся в клубах, играют и не стремятся куда-то дальше

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Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о словах главного тренера команды Валерия Карпина по поводу отъезда легионеров.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Не думаю, что Валерий Георгиевич призывал ослаблять чемпионат. Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде, у кого есть такая возможность. Как по мне, в России многие просто находятся в клубах, играют и не стремятся куда?то дальше", — сказал Сафонов.

Сафонов отметил, что совет Карпина связан с тем, чтобы футболисты не думали о том, что только в России всё хорошо. Им стоит пробовать себя и в других чемпионатах, где играют в разный футбол. Сафонов поблагодарил Карпина за то, что тот выразил своё мнение и отметил, что не стоит осуждать людей за их мысли.

Источник: "Матч ТВ".


Сафонов Карпин Сборная России Краснодар Ростов
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