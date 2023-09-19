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Салихова — о Бакаеве в ОАЭ: Семак стал еще одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование

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Зарема Салихова высказалась на тему перехода нападающего "Зенита" Зелимхана Бакаеву в клуб из ОАЭ "Аль-Вахда".
Фото: ФК "Зенит"
"Вот и Семак стал еще одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование", — заявила Салихова.

Салихова отметила, что лучшим тренером для спортсмена, ранее выступавшего за "Спартак", стал Олег Кононов, а лучшим клубом — тульский "Арсенал". Напомним, Бакаев ушёл из "Спартака" со скандалом в 2022 году, решив не продлевать контракт. На правах свободного агента нападающий перешёл в "Зенит".

Источник: Metaratings.


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