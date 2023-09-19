"Вот и Семак стал еще одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование", — заявила Салихова.
Салихова отметила, что лучшим тренером для спортсмена, ранее выступавшего за "Спартак", стал Олег Кононов, а лучшим клубом — тульский "Арсенал". Напомним, Бакаев ушёл из "Спартака" со скандалом в 2022 году, решив не продлевать контракт. На правах свободного агента нападающий перешёл в "Зенит".
Источник: Metaratings.
Салихова — о Бакаеве в ОАЭ: Семак стал еще одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование
Зарема Салихова высказалась на тему перехода нападающего "Зенита" Зелимхана Бакаеву в клуб из ОАЭ "Аль-Вахда".
Фото: ФК "Зенит"