— Мы, конечно же, довольны. Мы вышли в следующий этап с первого места. Особенно важно, что мы во второй раз подряд не пропустили голов. В целом команда провела серьезную игру, показала хорошее отношение. Нужно отдать должное сопернику. "Пари НН" бьется до конца с любым соперником. Они в хорошей форме, но мы победили в матчах с ними два раза. Это говорит о многом.
Этим вечером в Нижнем Новгороде московский "Спартак" провел свой очередной матч на стадии группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Гильермо Абаскаля встретились с местным "Пари НН". Встреча завершилась викторией красно-белых со счетом 3:0. Отметим, что в первом круге соревнования столичный клуб также оказался сильнее нижегородцев. Тогда москвичи выиграли со счетом 5:4 на своем поле.
После четырех туров группового этапа пути РПЛ Кубка России московский "Спартак" заработал 12 очков из 12 возможных. Таким образом, коллектив Гильермо Абаскаля вышел в плей-офф турнира.
Источник: "Матч ТВ"
Абаскаль: "Пари НН" в хорошей форме, но мы победили в матчах с ними два раза. Это говорит о многом
Наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды над нижегородским "Пари НН" (3:0) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"