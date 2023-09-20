— Он пошел в "Зенит" и не получилось. На этом жизнь точно не заканчивается. Конечно, когда ты долго не играешь, когда ты несчастлив и не рад, чем ты занимаешься, года идут. Время футболиста проходит. Это уже факт. это уже случилось. Здесь надо задуматься. Я желаю ему удачи. Мы с ним всегда на связи, где бы он ни играл. Все будет нормально.
27-летний Зелимхан Бакаев является воспитанником московского "Спартака". Прошлым летом российский футболист вышел на рынок свободных агентов. Он принял решение продолжить карьеру в петербургском "Зените". С сине-бело-голубыми полузащитник заключил контракт, рассчитанный до июня 2025 года. Однако в текущее трансферное окно Бакаев покинул команду с берегов Невы. Так, сегодня стало известно о том, что Зелимхан на правах арендного соглашения перешел в "Аль-Вахду". В клубе из ОАЭ россиянин будет выступать до конца сезона 2023-2024.
Источник: Sport24
Джикия: Бакаев пошел в "Зенит" и не получилось. На этом жизнь точно не заканчивается
Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о карьере своего бывшего одноклубника Зелимхана Бакаева.
Фото: "Чемпионат"