– Начали здорово. Надо признать, что соперники были ниже рангом. "Спартак" много пропускал, хотя футбол был очень веселый – это порадовало. А дальше четыре матча в чемпионате без побед – и понеслась. Мне очень не нравится мысль, что нужно убирать Абаскаля и все менять. Ведь только что все было неплохо. Если подписали контракт, давайте потерпим. Если будет совсем плохо, то нужно задавать вопросы руководству, – цитирует Титова Metaratings.
"Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля начал сезон-2023/24 с пяти побед подряд в чемпионате и Кубке России. Затем последовала безвыигрышная серия "красно-белых" из 4 матчей кряду. В последних двух встречах москвичи одержали 2 победы - в РПЛ дома над "Сочи" (1:0) и накануне на выезде в Кубке России над "Пари НН" (3:0). Команда Абаскаля набрала 12 очков в группе D Пути РПЛ Кубка страны и обеспечила себе выход в плей-офф с 1-го места в таблице. После 8-ми сыгранных туров чемпионата России "Спартак" с 13 очками идет шестым.
Титов: мне не нравится мысль, что нужно убирать Абаскаля. Если подписали контракт, давайте потерпим
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов оценил старт "красно-белых" в нынешнем сезоне под руководством испанского главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"