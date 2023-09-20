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"Рубин" уступил "Ростову" в серии пенальти в Кубке России

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В Казани на стадионе "Ак Барс Арена" завершился матч Фонбет Кубка России.
Фото: ФК "Рубин"
Местный "Рубин" принимал "Ростов". Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались гости - 4:2.

На 27-й минуте Герман Игнатов вывел южан вперёд. Но на 49-й минуте Марат Апшацев сравнял счёт. В итоге всё решилось в серии пенальти.

У "Рубина" не сумели забить Умарали Рахмоналиев и Урош Дрезгич. Точно пенальти пробили Игор Вуячич и Игорь Коновалов. У "Ростова" точными были все четыре попытки. Забили Роман Тугарев, Егор Голенков, Кирилл Щетинин и Герман Игнатов.

"Ростов" с 8 очками лидирует в своей группе. "Рубин" занимает 4-е место, набрав четыре очка.


Рубин Ростов
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