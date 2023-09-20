– Главное, что все живы и здоровы. Игра была интересная для болельщиков. Думаю, приятно смотреть матч, в котором забито такое количество мячей. Невозможно доминировать всю игру или всех обыгрывать, это нормально. Мы сделаем выводы.
Напомним, сегодня, 20 сентября 2023 года, в Грозном состоялся очередной матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В рамках него местный "Ахмат" сыграл против петербургского "Зенита". Основное время встречи завершилось ничейным результатом – 3:3. Примечательно, что во время игры сине-бело-голубые уступали с разницей в два мяча. Дело дошло до серии 11-метровых ударов. И по пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака. Они выиграли со счетом 4:2.
Источник: "Матч ТВ"
Семак – о победе над "Ахматом": невозможно доминировать всю игру или всех обыгрывать
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над грозненским "Ахматом" 3:3, 4:2 по пен) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"