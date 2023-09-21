"Люди много говорят об этом. Я с женой и двумя маленькими детьми пришел в МФЦ и оформил этот документ. Процесс занял всего 20 минут, но зачем он вообще делается?" — сказал Евсеев.
"Спортсмен вспомнил, как на одном из матчей "Спартака" нынешнего сезона один из болельщиков облил журналиста пивом, не получив за это никаких санкций. Поэтому Евсеев не понимает, для чего создаются дополнительные трудности при посещении стадиона. Однако тут же полузащитник отметил, что никак трудностей процесс оформления Fan ID у него не занял, поэтому твёрдой позиции по этому вопросу у него нет", — сказал Евсеев.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Экс-игрок "Зенита" Евсеев — о Fan ID: процесс получения занял всего 20 минут, но зачем он вообще делается?
Полузащитник "Текстильщика" Алексей Евсеев высказался о "паспорте болельщика" (Fan ID).
Фото: ФК "Урал"