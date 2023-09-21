"Георгий Мелкадзе сказал, что в команде нет лидера? Мне бы хотелось, чтобы как раз он им и стал. Если он считает, что лидера нет, значит, он должен взять на себя его функции", — сказал Точилин.
26-летний Мелкадзе является воспитанником московских "Динамо" и "Спартака". За "Сочи" нападающий играет с января 2022 года и с тех пор в 45 матчах забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Точилин: Мелкадзе сказал, что у "Сочи" нет лидера? Мне бы хотелось, чтобы как раз он им и стал
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин отреагировал на слова нападающего команды Георгия Мелкадзе.
Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь