Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:30
Динамо МхНе начат
Ротор
19:30
АкронНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
22:00
Астон ВиллаНе начат

Тренер "Зенита" - о Дивееве: это игрок высокого класса

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук прокомментировал игру Игоря Дивеева после перехода защитника из ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
По словам специалиста, в петербургском клубе изначально были уверены в уровне футболиста.

- Это игрок высокого класса, и мы об этом знали и на это рассчитывали. Поэтому он, естественно, с первого дня, находясь в команде, занял место в основном составе, - цитирует Тимощука "Советский спорт".

Дивеев присоединился к "Зениту" в зимнее трансферное окно. По итогам сезона защитник вместе с петербуржцами выиграл чемпионат России.

В минувшем сезоне футболист провёл 28 матчей, записав на свой счёт три забитых мяча и одну результативную передачу. Контракт Дивеева с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится