Мбаппе может перейти в "Челси" - источник

Как пишет ElNacional, лондонцы уже вышли на контакт с матерью французского футболиста, которая представляет его интересы.
По информации источника, наставник английского клуба Хаби Алонсо заинтересован в совместной работе с Мбаппе на "Стэмфорд Бридж". Отмечается, что во время пребывания испанского специалиста в "Реале" у него сложились хорошие отношения с французом.
Мбаппе перебрался в мадридский клуб летом 2024 года после ухода из "ПСЖ". Соглашение игрока с "Реалом" действует до конца июня 2029 года.