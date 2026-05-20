"Зенит" требует за защитника почти 20 миллионов евро - источник

Переговоры между " Зенитом " и "Палмейрасом" по возможному трансферу Нино пока далеки от завершения.

Как сообщает ESPN Brasil, стороны серьёзно расходятся в оценке стоимости защитника. Бразильский клуб готов предложить за футболиста менее 10 миллионов евро, тогда как петербуржцы рассчитывают получить почти 20 миллионов евро.



Отмечается, что бразильцы не отказались от идеи подписать Нино. Ожидается, что переговоры продолжатся в ближайшие недели.