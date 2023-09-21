"На мой взгляд, руководство ЦСКА должно было оказать более весомую поддержку своему главному тренеру Владимиру Федотову во время летней трансферной кампании... К сожалению, мы не увидели откровенно качественных приобретений, и это при том, что команда заняла второе место в прошлом сезоне чемпионата России и стала обладателем Кубка", — отметил Газзаев.
Газзаев отметил, что "Зенит" и "Спартак", по итогам прошлого сезона занявшие первое и третье место в РПЛ, соответственно, подумали о длине скамейки запасных, совершив несколько точечных усилений в летнее трансферное окно. Газзаев считает, что ЦСКА нужно ещё несколько усилений во все линии, кроме вратарской, так как молодым игрокам, как, к примеру, Аббосбек Файзуллаев, ещё понадобится время на адаптацию к новой команде и чемпионату.
Источник: RT.
Газзаев: руководство ЦСКА должно было оказать более весомую поддержку Федотову во время трансферного окна
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что московская команда недостаточно усилилась в летнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев