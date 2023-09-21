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Адамов: сколько игроков ушло из "Ахмата", когда Талалаев пришел. Не захотели с ним работать

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Бывший защитник "Ахмата" Арсен Адамов высказался про бывшего наставника команды Андрея Талалаева.
Фото: РИА Новости
"Он неплохой тренер, но посмотри, сколько игроков ушло из "Ахмата", когда Талалаев пришел. Не захотели с ним работать", — сказал Адамов.

23-летний Адамов — воспитанник структуры "Ахмата". За команду он выступал до января 2021 года, когда решил перебраться в "Урал". Всего за команду из Грозного защитник провёл шесть матчей, в которых заработал две жёлтые карточки.

Талалаев работал в "Ахмате" с июля 2020 по сентябрь 2022 года. Сейчас он тренирует "Химки".

Источник: Sport24.


Адамов Талалаев Ахмат Химки
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