– Этот ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический. На футбольный вопрос был дан ответ – Валерий Георгиевич говорил, что футболистам надо выходить из зоны комфорта и постараться вылезти из теплой ванны. Со стороны РФС мы заинтересованы, чтобы игроки оставались здесь, прогрессировали, развивались. Все заинтересованы в их развитии.
В августе меня спрашивали об отъезде Захаряна, я сказал: "Жаль". Он – перспективный футболист, который мог бы быть украшением чемпионата, – приводит слова Дюкова "СЭ".
Напомним, 54-летний специалист на пресс-конференции после ничьей с Катаром (1:1) дал совет отечественным футболистам при возможности уезжать из РПЛ в иностранные лиги. По его мнению, интенсивность в чемпионате России недостаточно высока по сравнению с европейскими топ-лигами для того, чтобы позволить спортсменам выходить на качественно новый уровень.
Во время сентябрьской международной паузы сборная России провела три товарищеские игры. Молодежный состав сыграл вничью и проиграл олимпийской команде Египта (1:1, 1:2), а главная команда страны в концовке вырвала ничью с Катаром (1:1) в гостях. Ожидается, что свой следующий матч россияне проведут на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге 12 октября против сборной Камеруна.
Дюков – о словах Карпина: ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический
Президент РФС Александр Дюков объяснил слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который дал совет отечественным футболистам уезжать из РПЛ в иностранные лиги.
Фото: РФС