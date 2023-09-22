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Ивич: у Сперцяна высокий IQ. Если у вас нет высокого IQ, вы не можете быть футболистом топ-уровня

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич высказался о полузащитнике команды Эдуарде Сперцяне.
Фото: "Чемпионат"
"Сперцян довольно серьезный парень для своего возраста, у него высокий IQ. Если у вас нет высокого IQ, вы не можете быть футболистом топ-уровня", — сказал Ивич.

Напомним, в летнее трансферное окно армянский футболист мог уехать в европейский чемпионат, однако "Краснодар" не получил необходимого предложения. Позднее Сперцян заявил, что владелец команды Сергей Галицкий хочет выручить за его трансфер 15 миллионов евро. Сам полузащитник также согласен с таким ценником.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Ивич Сперцян Краснодар
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