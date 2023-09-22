"Я слышал, что предложения приходили... Не знаю, что произойдет в январе, но до конца года мы сохранили всех ребят", — сказал Ивич.
Ивич отметил, что подобные решения в краснодарской команде принимает руководство во главе с владельцем Сергеем Галицким. Специалист отметил, что в его команде собраны сильные спортсмены, способные играть в клубах Европы.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Ивич: летом были предложения по игрокам "Краснодара". Мы смогли сохранить их до конца года
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич подтвердил, что в летнее трансферное окно по игрокам его команды приходили предложения.
Фото: ФК "Краснодар"