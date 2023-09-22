- Нельзя сказать, что "Спартак" вышел из кризиса. Победы над "Сочи" и "Пари НН" абсолютно ни о чем не говорят. Успех "Спартака" в Нижнем – огромная заслуга полевого арбитра, который просто ослеп. С таким же диагнозом был судья ВАР. 4 или 5 эпизодов явно свистнули в пользу москвичей, им не поставили очевидный пенальти. Про это и говорил Юран. Но в московском дерби такого уже не будет. Придется побеждать "Динамо" в честной борьбе. Это уже будет гораздо сложнее. "Спартак" точно нельзя называть фаворитом этой встречи, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
В матче 9 тура Российской премьер-лиги 23 сентября на столичной "Открытие Банк Арене" встретятся московские "Спартак" и "Динамо", игра начнется в 19:00 МСК. Красно-белые с 13 набранными очками в 8 матчах занимают шестую строчку турнирной таблицы. В активе бело-голубых 15 очков и четвертое место в чемпионате с отставанием в 3 очка от лидирующего "Краснодара". Ранее "Спартак" и "Динамо" встречались между собой в конце августа в рамках 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, красно-белые одержали крупную победу со счетом 4:1.
Червиченко: такие победы "Спартака", как в матче с "Пари НН", вызывают только ехидную ухмылку
Червиченко: успех "Спартака" с "Пари НН" - заслуга арбитра, в матче с "Динамо" такого уже не будет
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем дерби красно-белых против "Динамо" в рамках 9 тура РПЛ.
Фото: Sportbox