- Все говорят, что Зиньковский не отбирает и не вступает в единоборства. Это было еще с Самары. Абаскаль ставил меня на позицию латераля, хорошо получалось. Так складывалось, что был выше по позиции. В "Спартаке" тот отрезок нужно было сыграть. Прибавил больше в оборонительных действиях: опека, единоборства и отборы мяча. В этом я прибавил и для себя закрепил. Это был плюс для меня: разнообразие в позициях, где я могу сыграть. На тот момент это было личное требование Абаскаля. В Самаре играли вообще по-другому, - передает слова Зиньковского "Чемпионат".
27-летний левый вингер Антон Зиньковский перешел в московский "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" в июле 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 3,2 миллиона евро. В текущем сезоне на счету футболиста 11 сыгранных матчей за красно-белых во всех турнирах, 1 забитый гол и 1 результативный пас. Всего за "Спартак" Зиньковский провел 48 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач.
Московский "Спартак" в 8 стартовых турах Российской премьер-лиги набрал 13 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. 23 сентября красно-белые встретятся на своем поле с московским "Динамо".
Зиньковский: говорят, что я не отбираю и не вступаю в единоборства. Но в "Спартаке" я в этом прибавил
Вингер "Спартака" Антон Зиньковский рассказал о прогрессе в некоторых аспектах своей игры.
Фото: ФК "Спартак"