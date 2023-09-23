"Мойзес чувствует себя нормально. Но все еще неизвестно, сыграет ли он в следующем матче. Зависит от состояния", - цитирует агента Sport24.
Напомним, защитник ЦСКА Мойзес получил травму в матче 8-го тура российской Премьер-лиги с "Крыльями Советов" (2:2). Футболист не сумел продолжить игру и покинул газон на 17-й минуте.
Встреча 9-го тура чемпионата России против "Ростова" состоится завтра, 24 сентября. Матч пройдет на "Ростов Арене" и начнется в 19:00 по московскому времени.
Агент: Мойзес чувствует себя нормально. Но пока неизвестно, сыграет ли он с "Ростовом"
Агент бразильского защитника ЦСКА Мойзеса Луис Фернандо Гарсия рассказал о самочувствии своего клиента.
Фото: AFP