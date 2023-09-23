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Робсон: конечно, не президентом, но какую-то должность в "Спартаке" я готов занять

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Экс-форвард "Спартака" Луис Робсон рассказал, что хотел бы получить должность в столичном клубе, однако пока не получал никаких предложений.
Фото: "СЭ"
"Я открыт к таким предложениям. Конечно, там, может быть, не президентом, но какое-то место в клубе я готов занять или выполнять какую-то функцию. Но это дело клуба предлагать мне. Я бы согласился. "Спартак" пока ничего не предлагал", - цитирует Робсона "СЭ".

Бразильский футболист Луис Робсон, выступавший на позиции нападающего, защищал цвета московского "Спартака" с лета 1997 по 2001 год. В октябре 1999 года форвард стал первым в истории футболистом не из стран бывшего СССР, забившим три гола в одном матче чемпионата России. В составе "красно-белых" он пять раз становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок страны. Всего в 148 матчах за столичный коллектив Робсон отметился 41 забитым мячом.


Робсон Спартак
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