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Зиньковский: надеюсь, в следующем туре "Спартак" поменяется местами с "Крыльями Советов"

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о предстоящем матче с "Крыльями Советов" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Надеюсь, в следующем матче поменяемся с не чужими для меня "Крыльями" местами. (Смеется.) По-другому не могу сказать", — сказал Зиньковский.

Зиньковский отметил, что по-прежнему тепло относится к команде и болельщикам, за которую выступал c 2019 по 2022 год, но в следующем матче они будут по разные стороны поля, поэтому переживать он будет за "Спартак".

"Спартак" обойдёт "Крылья Советов" в турнирной таблице в следующем туре, если обыграет самарскую команду. Сейчас между клубами два очка разницы.

Источник: RT.


Зиньковский Спартак Крылья Советов
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