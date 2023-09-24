"Надеюсь, в следующем матче поменяемся с не чужими для меня "Крыльями" местами. (Смеется.) По-другому не могу сказать", — сказал Зиньковский.
Зиньковский отметил, что по-прежнему тепло относится к команде и болельщикам, за которую выступал c 2019 по 2022 год, но в следующем матче они будут по разные стороны поля, поэтому переживать он будет за "Спартак".
"Спартак" обойдёт "Крылья Советов" в турнирной таблице в следующем туре, если обыграет самарскую команду. Сейчас между клубами два очка разницы.
Источник: RT.
Зиньковский: надеюсь, в следующем туре "Спартак" поменяется местами с "Крыльями Советов"
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о предстоящем матче с "Крыльями Советов" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"