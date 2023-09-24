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Дзюба: Семак? А кто это?

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Форвард "Локомотива" Артём Дзюба после победы над "Зенитом" в матче 9-го тура РПЛ язвительно отозвался о наставнике соперника Сергее Семаке.
Фото: РБК
Ранее Дзюба отказался пожать руку Семаку после одного из матчей команд. Дзюба долгое время выступал за "Зенит", но ещё перед началом прошлого сезона покинул команду по истечении контракта. Сообщалось, что Семак не был заинтересован в сохранении нападающего.

Матч 9-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив" закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

"Я счастлив. Просто счастлив. "Локомотиву" сегодня не давали шансов? Значит, плохо в футболе разбираются.

Помирился ли я с Семаком? А кто это?" - приводит слова Дзюбы "РБ Спорт".


Семак Дзюба Локомотив Зенит
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