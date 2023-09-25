"Думаю, мы увидели не самую лучшую игру в исполнении "Зенита". Но это не отменяет заслуг "Локомотива" и, в частности, Михаила Галактионова", — сказал Геркус.
Напомним, московский клуб сумел обыграть действующего чемпиона России на выезде впервые за шесть лет. В том сезоне железнодорожники в последний раз стали чемпионами России, затем в РПЛ началась гегемония "Зенита" из пяти побед подряд.
Источник: RT.
Геркус: "Зенит" провел не самый лучший матч, но это не отменяет заслуг "Локомотива"
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о победе команды над "Зенитом" (2:1) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"