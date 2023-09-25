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Геркус: "Зенит" провел не самый лучший матч, но это не отменяет заслуг "Локомотива"

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Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о победе команды над "Зенитом" (2:1) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Думаю, мы увидели не самую лучшую игру в исполнении "Зенита". Но это не отменяет заслуг "Локомотива" и, в частности, Михаила Галактионова", — сказал Геркус.

Напомним, московский клуб сумел обыграть действующего чемпиона России на выезде впервые за шесть лет. В том сезоне железнодорожники в последний раз стали чемпионами России, затем в РПЛ началась гегемония "Зенита" из пяти побед подряд.

Источник: RT.


Геркус Зенит Локомотив
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