– Я верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу. У нас все для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши, — приводит слова Смертина Legalbet.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре нанесла поражение команде Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 по пен.).
Напомним, отечественные клубы и команды отстранены от участия в официальных международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с конца февраля прошлого года из-за событий на Украине. Генсек Федерации футбола Камеруна рассказал о том, что африканская сборная этой страны 12 октября проведет в Москве на стадионе "ВТБ Арена" товарищескую игру с национальной командой России.
Ранее сообщалось, что 16 октября национальная сборная России проведет еще один контрольный матч в рамках международной паузе. Планируется, что соперником команды Валерия Карпина станет Кения. По информации СМИ, встреча с высокой долей вероятности состоится на одной из арен на нейтральной территории в Турции. В предыдущей товарищеской игре россияне на выезде сыграли вничью со сборной Катара (1:1).
Смертин: верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу. У нас все для этого есть
Бывший полузащитник московского "Локомотива" и национальной команды Алексей Смертин оценил шансы сборной России выиграть чемпионат мира по футболу.
Фото: Globall Look Press