– Нельзя сравнивать ни одного вратаря с великим Яшиным – он не для сравнений. Еще не родился голкипер, который превзошел бы Льва Яшина. Он – единственный вратарь в мире, имеющий "Золотой мяч". Я не унижаю достоинства Акинфеева, но и его нельзя ставить в один ряд с Яшиным – богом футбола.
Ничем Акинфеев не похож на него – нет такого же второго вратаря. Язык не поворачивается их сравнивать. Даже я не могу себя сравнить с ним, хоть и был вторым вратарем сборной. Яшин – жил, Яшин – жив, Яшин – будет жить! – цитирует 83-летнего эксперта Sport24.
Нынешний сезон является 20-м по счету для Игоря Акинфеева в составе московского ЦСКА. 37-летний вратарь провел 111 матчей за национальную сборную России и помог ей пробиться в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 6 играх за "армейцев", пропустив в них 11 мячей. Контракт между сторонами истекает будущим летом. В послужном списке Игоря 746 встреч в воротах "красно-синих", из них 311 матчей на ноль.
После 9-ти сыгранных туров чемпионата России-2023/24 ЦСКА расположился на 9-й строчке в таблице. В ближайшем туре РПЛ команда Владимира Федотова дома встретится с калининградской "Балтикой". Игра состоится в субботу, 30 сентября.
Кавазашвили: нельзя ставить Акинфеева в один ряд с Яшиным. Даже я не могу себя сравнить с ним
Экс-вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился своим отношением к сравнению голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с легендарным Львом Яшиным.
Фото: ПФК ЦСКА