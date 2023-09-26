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Терехин: Тюкавину порекомендую сконцентрироваться на футболе и поменьше думать о новом контракте с "Динамо"

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Экс-нападающий московского "Динамо" Олег Терехин высказался о ситуации, которая связана с переговорами о продлении контракта между бело-голубыми и нападающим Константином Тюкавиным.
Фото: РИА Новости
– Тюкавину порекомендую сконцентрироваться на футболе и поменьше думать о новом контракте. Сейчас шума от цитат его агента гораздо больше, чем голевых действий футболиста. Это давит на Константина. Ребята, вы же не на базаре, где надо погромче кричать про свой товар. Голы в этом плане гораздо полезнее пустой болтовни.

Ранее стало известно о том, что руководители московского "Динамо" и представители нападающего команды Константина Тюкавина начали переговоры о продлении контракта. При этом Алексей Сафонов, агент российского футболиста, на днях заявил о том, что если его клиент не останется в стане бело-голубых, то это не станет трагедией.

Напомним, 21-летний Константин Тюкавин является воспитанником столичного "Динамо". Его действующий трудовой договор с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года (стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию еще на один сезон). В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах столичного клуба во всех официальных турнирах. Российский футболист забил три мяча и оформил четыре результативные передачи.

Источник: "СЭ"



Терехин Динамо Тюкавин
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