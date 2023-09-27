"Зарплата в "Факеле"? Скажу так: у моего друга во Второй лиге была зарплата в два раза больше, чем у меня поначалу в Премьер-Лиге. Тот друг назвал меня дебилом, когда узнал, за какие деньги я играю в РПЛ", — сказал Городовой.
30-летний Городовой выступал за команду из Воронежа с 2021 по 2023 год, сейчас он представляет московскую "Родину". В "Факеле" спортсмен в 24 матчах пропустил 33 мяча и шесть раз сыграл "на ноль". В РПЛ вратарь дебютировал именно в составе воронежской команды.
Источник: Sport24.
Экс-вратарь "Факела" Городовой: друг из Второй лиги получал в два раза больше меня и называл меня дебилом
Бывший вратарь "Факела" Алексей Городовой признался, что ради перехода в воронежскую команду пошёл на существенное сокращение зарплаты.
Фото: "Чемпионат"