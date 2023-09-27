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Сарвели: завершить карьеру за 10 млн евро? Нет. Футбол — это не только деньги

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Нападающий "Локомотива" Владислав Сарвели рассказал, что не завершил бы карьеру за 10 миллионов евро.
Фото: "Чемпионат"
"Завершить карьеру за 10 миллионов евро? Нет. Футбол — это не только деньги. Есть и другие цели", — сказал Сарвели.

Напомним, спортсмен является воспитанником академии "Чертаново", из которой он в 2020 году перешёл в самарские "Крылья Советов". Год назад нападающий оказался в "Сочи", а сейчас выступает за "Локомотив".

Источник: "РБ Спорт".


Сарвели Локомотив
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