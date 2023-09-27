"Завершить карьеру за 10 миллионов евро? Нет. Футбол — это не только деньги. Есть и другие цели", — сказал Сарвели.
Напомним, спортсмен является воспитанником академии "Чертаново", из которой он в 2020 году перешёл в самарские "Крылья Советов". Год назад нападающий оказался в "Сочи", а сейчас выступает за "Локомотив".
Источник: "РБ Спорт".
Сарвели: завершить карьеру за 10 млн евро? Нет. Футбол — это не только деньги
Нападающий "Локомотива" Владислав Сарвели рассказал, что не завершил бы карьеру за 10 миллионов евро.
Фото: "Чемпионат"