- Стартовало "Динамо" не очень удачно, но потом потихоньку ситуация стала выправляться. У команды были серьезные проблемы в обороне. Сейчас они стараются играть более аккуратно. Им всегда чего-то не хватает. Хорошо играют-играют, а потом бах - провал. Не хватает стабильности, - передает слова Колыванова "Чемпионат".
Московское "Динамо" по итогам девяти стартовых туров Российской премьер-лиги находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. Бело-голубые потерпели в чемпионате два поражения - от "Краснодара" (1:3) и столичного "Спартака" (0:1). При этом подопечные Марцела Лички обыграли на выезде действующего чемпиона страны "Зенит" (3:2).
Следующий матч в рамках 10 тура РПЛ Динамо проведет в гостях с грозненским "Ахматом". Игра пройдет на "Ахмат Арене" 1 октября в 19:00 по московскому времени.
Колыванов: "Динамо" не хватает стабильности
Экс-нападающий московского "Динамо" Игорь Колыванов оценил игру бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости