– Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют. Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя два матча, но я работал очень серьезно, – цитирует Божовича "СЭ".
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. Под руководством 34-летнего испанца "красно-белые" начали нынешний сезон с 5 побед подряд в Кубке и чемпионате страны. Однако последовавшая затем 4-матчевая безвыигрышная серия команды в РПЛ вызвала большую критику в адрес главного тренера. "Спартак" выиграл 3 предыдущие игры во всех турнирах и поднялся на 4-е место в таблице национального первенства, набрав 16 очков. В ближайшем туре Премьер-Лиги команда Абаскаля 1 октября в Самаре встретится с "Крыльями Советов", которые идут вторыми.
Божович: если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Меня бы уволили уже после двух игр!
Экс-наставник тульского "Арсенала" Миодраг Божович оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского "Спартака".
Фото: ФК "Арсенал Тула"