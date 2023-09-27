Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
СоколЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Ленинградец2 тайм
Текстильщик
0 - 1 0 1
Родина1 тайм
Ротор
0 - 0 0 0
Алания1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
20:00
ХетафеНе начат
Вильярреал
20:00
ЖиронаНе начат
Реал
20:00
Лас-ПальмасНе начат
Кадис
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм
Эмполи
0 - 0 0 0
Салернитана1 тайм
Кальяри
0 - 0 0 0
Милан1 тайм
Наполи
21:45
УдинезеНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат
Лацио
21:45
ТориноНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Брентфорд
21:45
АрсеналНе начат
Челси
21:45
Брайтон энд ХоувНе начат
Ливерпуль
21:45
Лестер СитиНе начат
Ньюкасл Юнайтед
22:00
Манчестер СитиНе начат

Божович: если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Меня бы уволили уже после двух игр!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник тульского "Арсенала" Миодраг Божович оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского "Спартака".
Фото: ФК "Арсенал Тула"
– Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют. Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя два матча, но я работал очень серьезно, – цитирует Божовича "СЭ".

Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. Под руководством 34-летнего испанца "красно-белые" начали нынешний сезон с 5 побед подряд в Кубке и чемпионате страны. Однако последовавшая затем 4-матчевая безвыигрышная серия команды в РПЛ вызвала большую критику в адрес главного тренера. "Спартак" выиграл 3 предыдущие игры во всех турнирах и поднялся на 4-е место в таблице национального первенства, набрав 16 очков. В ближайшем туре Премьер-Лиги команда Абаскаля 1 октября в Самаре встретится с "Крыльями Советов", которые идут вторыми.


Спартак Абаскаль Божович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится